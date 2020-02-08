Tayland'lı asker AVM'de ateş açarak katliam yaptı! Çok sayıda ölü var

Tayland'ın Kuzeydoğusunda bulunan Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli bir asker AVM'de katliam düzenledi. Elindeki silahla kalabalığa doğru ateş açan asker yaptığı katliamı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerel basından elde edilen ve henüz doğrulanmayan bilgilere göre elindeki silahla birlikten kaçan ve kaçarken de bi komutan ve iki askeri öldürerek askeri araçla oradan uzaklaştıktan sonra belirlenen alış veriş merkezine girdi.

Kalablığın olduğu taraftaki sivillere elindeki silahla ateş açan asker, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu. Bangkok merkezli Erawan Sağlık Merkezinden bir yetkili ise saldırı sonucu ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısının ise 14'e yükseldiğini bildirdi. Yaralıların yakın bölgelerde bulunan 6 farklı tıp merkezine sevk edilere tedavi altına alındıkları belirtildi.

Olaydan hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken üzerinde üniforması ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı öğrenildi. Askerin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi.

Saldırgan Thomma, saldırı anını Facebook’tan canlı olarak yayınladıktan sonra AVM'de bulunan müşterileri rehin aldığı düşünülüyor. Saldırganın yerel saatle 19.20’de selfie paylaştığı ve fotoğrafın altına da tüfek tutarken ‘Çok yorgunum’ yazdığı açıklandı.



