Tayland'lı asker AVM'de ateş açarak katliam yaptı! Çok sayıda ölü var

Tayland'ın Kuzeydoğusunda bulunan Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli bir asker AVM'de katliam düzenledi. Elindeki silahla kalabalığa doğru ateş açan asker yaptığı katliamı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerel basından elde edilen ve henüz doğrulanmayan bilgilere göre elindeki silahla birlikten kaçan ve kaçarken de bi komutan ve iki askeri öldürerek askeri araçla oradan uzaklaştıktan sonra belirlenen alış veriş merkezine girdi.
Olaydan hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken üzerinde üniforması ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı öğrenildi. Askerin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi.
Saldırgan Thomma, saldırı anını Facebook’tan canlı olarak yayınladıktan sonra AVM'de bulunan müşterileri rehin aldığı düşünülüyor. Saldırganın yerel saatle 19.20’de selfie paylaştığı ve fotoğrafın altına da tüfek tutarken ‘Çok yorgunum’ yazdığı açıklandı.