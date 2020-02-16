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Tel Abyad'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. düzenlenen saldırı sonrasında ise ilk belirlemelere göre 4 kişi öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

16 Şubat 2020 Pazar 22:40
Tel Abyad'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle sınır komşuru olan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef alarak bir saldırı düzenledi. Bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu düzenlenen terör saldırısında ise 4 sivilin hayatını kaybettiği 5 sivilin de yaralandığı bildirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattı Barış Pınarı Harekatı sonucu terör örgütünden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda çevredeki bulunan ev ve iş yerleri de hasar gördü. Bomba  yüklü araçta düzeneğin patlatılmasından sonra yaralıların Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi.

PKK/YPG örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıdan sonra güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.


 

Anahtar Kelimeler:
PKKSuriyeSaldırıTel Abyad
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