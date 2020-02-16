Tel Abyad'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle sınır komşuru olan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef alarak bir saldırı düzenledi. Bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu düzenlenen terör saldırısında ise 4 sivilin hayatını kaybettiği 5 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattı Barış Pınarı Harekatı sonucu terör örgütünden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda çevredeki bulunan ev ve iş yerleri de hasar gördü. Bomba yüklü araçta düzeneğin patlatılmasından sonra yaralıların Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi.

PKK/YPG örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıdan sonra güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



