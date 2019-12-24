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Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

24 Aralık 2019 Salı 22:55
Tel Abyad kentine bomba yüklü araçla saldırı! 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tel Abyad kentine bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonrasında 8 sivilin hayatını kaybettiği çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi.

Kente bağlı Suluk Atik köyünde meydana gelen terör örgütü PKK/YPG üyesi olan teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirerek gerçekleştirdikleri saldırı ile ilgili Milla Savunma Bakanlığı resmi Twitter hasabı üzerinden bir açıklama yaptı. 

Bakanlık, açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:55
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