İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111320
ALTIN
281.173
DOLAR
5.9149
STERLİN
7.7054
EURO
6.5647

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı; Son söz Senato'da

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump hakkında ki iki azil maddesini onayladı. Oylama sonrasında kabul edilen azil sürecinde ise yasa son kararı verecek olan ABD Senatosuna gönderilecek.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:14
Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı; Son söz Senato'da

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, ABD Balkanı Donald Trunp'a yönelik başlatılan 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongrenin işleyişini engellemek' suçlamalarından oluşan iki azil kararını onayladı. Meclis Genel kurulunda yapılan oylama sonucunda yasa 197 - 230 ve 198 - 229 oy ile kabul edildi. 

Trump, Temsilciler Meclisi tarafından azledilen üçüncü başkan olarak tarihe geçerken, azil süreci şimdi ABD Senatosuna taşınacak. 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan görüşmede azil kararının onaylanması için Senatoda üçte iki çoğunluk elde edilmesi gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi daha önce 7'inci ABD Başkanı Andrew Johnson'ı ve 42'inci ABD Başkanı Bill Clinton hakkında aynı azil kararını almış fakat Senato söz konusu isimlerin görevden alınmalarını onaylamamıştı.

SENATO'DA TRUMP CEPHESİ

Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde olması, yargılama sürecinin kısa tutabilir. ABD Başkanı Bill Clinton'un azil sürecinde hiçbir tanık Senato'da ifade vermemişti. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın tercih etmesi durumunda, azil soruşturmasına ismi karışan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Senato'da ifade verebilir ve buna karşın Cumhuriyetçiler, karşı atak olarak Demokratların en güçlü başkan adayı olarak öne çıkan Joe Biden üzerinde bir baskı yapabilirler.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato tarafından, özellikle 2020 seçimleri öncesinde azledilmesinin zor olduğu konuşuluyor. Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanmak zorunda. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunması ise Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Trump'ın azledilmesinin mümkün olması için 20 Cumhuriyetçi senatörün karşı cephede bulunması şart.

ABD BAŞKANI TRUMP'I SENATO AZLEDERSE NE OLACAK?

Donald Trump hakkında Senato azil kararını onaylarsa ve Trump görevden alınırsa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın görevi teslim alacağı resmi tarih olan 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık görevinin başına geçecek. Başkanlık seçimleri ise daha önce kamuoyuna aktarıldığı gibi 3 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.

ABD SENATOSU NASIL İŞLİYOR?

ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'daki süreci mahkeme başkanı olarak yönetecek ve Trump'ın görevden alınmasına yönelik karar Senatörlerin oylaması sonucunda belirlenecek. Senatörler hem yargıç hem de jüri gibi hareket edecekler.

Senatörler sormak istedikleri soruları doğrudan değil, Roberts'e yazılı olarak iletme hakkına sahip. ABD Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli hamilelik yaşayan kadın doğumdan 9 gün önce bebeği olacağını öğrendi
Gizli hamilelik yaşayan kadın doğumdan 9 gün önce bebeği olacağını öğrendi
Mahkeme kararını verdi; Pakistan'ın eski lideri Pervez Müşerref idam edilecek!
Mahkeme kararını verdi; Pakistan'ın eski lideri Pervez Müşerref idam edilecek!
Sıcak gelişme: Rusya, Putin ve Erdoğan buluşmasında Libya'yı masaya yatıracak
Sıcak gelişme: Rusya, Putin ve Erdoğan buluşmasında Libya'yı masaya yatıracak
Nepal'de korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan otobüste 14 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan otobüste 14 kişi hayatını kaybetti
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi! Darpçı eğitmen intihar etti
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi! Darpçı eğitmen intihar etti
ABD ile Çin, birinci faz anlaşmasında uzlaşma sağladı
ABD ile Çin, birinci faz anlaşmasında uzlaşma sağladı

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Gerçek adı nedir? İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler
Karın ve bel kısmı yağlarını yakmak için uygulanması gereken etkili kurallar
Hekimoğlu dizisi tutuldu mu? Hekimoğlu dizisi reytingleri nasıl, izlenir mi?
Çukur Kemal yok mu, neden yok? Kemal diziden neden ayrıldı?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Cuma Mesajları 20 Aralık 2019 Yeni SMS ve Resimli
Ramo dizisi ne zaman başlayacak?
E-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ve askerlik işlemleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma
Eşya Paket Sigortası neleri kapsar, zorunlu mudur?
İzmir Karşıyaka ve Konak tramvay saatleri ve durakları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.