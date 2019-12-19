Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı; Son söz Senato'da

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, ABD Balkanı Donald Trunp'a yönelik başlatılan 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongrenin işleyişini engellemek' suçlamalarından oluşan iki azil kararını onayladı. Meclis Genel kurulunda yapılan oylama sonucunda yasa 197 - 230 ve 198 - 229 oy ile kabul edildi.

Trump, Temsilciler Meclisi tarafından azledilen üçüncü başkan olarak tarihe geçerken, azil süreci şimdi ABD Senatosuna taşınacak. 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan görüşmede azil kararının onaylanması için Senatoda üçte iki çoğunluk elde edilmesi gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi daha önce 7'inci ABD Başkanı Andrew Johnson'ı ve 42'inci ABD Başkanı Bill Clinton hakkında aynı azil kararını almış fakat Senato söz konusu isimlerin görevden alınmalarını onaylamamıştı.

SENATO'DA TRUMP CEPHESİ

Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde olması, yargılama sürecinin kısa tutabilir. ABD Başkanı Bill Clinton'un azil sürecinde hiçbir tanık Senato'da ifade vermemişti. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın tercih etmesi durumunda, azil soruşturmasına ismi karışan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Senato'da ifade verebilir ve buna karşın Cumhuriyetçiler, karşı atak olarak Demokratların en güçlü başkan adayı olarak öne çıkan Joe Biden üzerinde bir baskı yapabilirler.

Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato tarafından, özellikle 2020 seçimleri öncesinde azledilmesinin zor olduğu konuşuluyor. Trump'ın azledilmesi için 100 sandalyeli ABD Senatosu'nun 67 üyesinin azil için oy kullanmak zorunda. Senato'da 53 Cumhuriyetçi Senatör bulunması ise Trump'ın azledilmesi için partisi içinde çok güçlü bir muhalefete sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Trump'ın azledilmesinin mümkün olması için 20 Cumhuriyetçi senatörün karşı cephede bulunması şart.

ABD BAŞKANI TRUMP'I SENATO AZLEDERSE NE OLACAK?

Donald Trump hakkında Senato azil kararını onaylarsa ve Trump görevden alınırsa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın görevi teslim alacağı resmi tarih olan 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık görevinin başına geçecek. Başkanlık seçimleri ise daha önce kamuoyuna aktarıldığı gibi 3 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek.

ABD SENATOSU NASIL İŞLİYOR?

ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'daki süreci mahkeme başkanı olarak yönetecek ve Trump'ın görevden alınmasına yönelik karar Senatörlerin oylaması sonucunda belirlenecek. Senatörler hem yargıç hem de jüri gibi hareket edecekler.

Senatörler sormak istedikleri soruları doğrudan değil, Roberts'e yazılı olarak iletme hakkına sahip. ABD Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.