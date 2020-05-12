Tesla CEO'su Elon Musk'ın fabrika ısrarı!

Tesla şirketi, Kaliforniya'nın Alamade County bölgesinde bulunan fabrikasını koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olarak tutuyordu. Şirket, konulan yasağa rağmen fabrikalasını tekrar açarak araba üretimine yeniden başlıyor. Şirketin Ceo'su Elon Musk, söz konusu kararla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Tesla'nın, Kovid-19 yasağına rağmen, salı günü tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.

Elon Musk, şirket kararının son derece ciddi olduğunu da açıklamasında belirterek "Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Alamade County bölgesinde bulunan Tesla elektrik araç fabrikasının o bölgedeki pek çok fabrikayla birlikte Koronavirüs önlemli olarak çalışmasına izin verilmemesine tepki gösteren Musk, Tesla genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyacağını söylemiş ve konuya ilişkin tepkilerini devam ettirmişti. Musk bu kez de Twitter'dan söz konusu yasağı deleceğini açıkladı.

Öte yandan; Musk, daha önce ABD'de koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler nedeniyle işletmelerin kapanması, insanların evlerinden çıkmamasını "anayasal hakların ihlâli" olarak tanımlamış, "Özgür ABD, hemen!" diye paylaşımda bulunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:18