Tesla Model 3 için uzun menzilli versiyon üretimi başladı!

Tesla şirketinin en fazla satılan aracı olan Model 3'e yenilenerek tekrar satışa çıkacak. Yapılan açıklamalarda Tesla Model 3'e uzun menzilli bir versiyon üretileceği belirtildi. İşte Tesla Model 3 için üretilecek uzun menzilli versiyon ile ilgili tüm merak edilenler.

Tesla Model 3 için uzun menzilli versiyon üretimi başladı!
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Amerika’da bulunan ve dünyada elektrikli araçları ile geleceğin arabalarını tasarlayan Tesla, Çin’in Şangay kentinde bulunan fabrikalarında en fazla beğenilen Model 3 için uzun menzilli versiyonunu üreteceğini açıkladı. Üretimin tamamlanması sonrasında aracı satışa çıkaracağını açıklayan Tesla yetkilileri otomobilin fiyatının 48 bin dolar olacağını da açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada Model 3 için Çin’in Şangay kentinde bulunan fabrikada uzun menzilli versiyon için çalışmalara başladığı açıklandı.

Çin’de üretilecek aracın fiyatı için ise 48 bin dolar olacak denildi. Böylece araç Çin’de 344 bin Yuan’a satılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33

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