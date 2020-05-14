Tesla Model 3 için uzun menzilli versiyon üretimi başladı!

Amerika’da bulunan ve dünyada elektrikli araçları ile geleceğin arabalarını tasarlayan Tesla, Çin’in Şangay kentinde bulunan fabrikalarında en fazla beğenilen Model 3 için uzun menzilli versiyonunu üreteceğini açıkladı. Üretimin tamamlanması sonrasında aracı satışa çıkaracağını açıklayan Tesla yetkilileri otomobilin fiyatının 48 bin dolar olacağını da açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada Model 3 için Çin’in Şangay kentinde bulunan fabrikada uzun menzilli versiyon için çalışmalara başladığı açıklandı.

Çin’de üretilecek aracın fiyatı için ise 48 bin dolar olacak denildi. Böylece araç Çin’de 344 bin Yuan’a satılabilecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33