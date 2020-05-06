Trump, ABD ekonomisi için sağlığı bir kenara attı!

Yeni tip koronavirüsü salgının merkezi olarak kabul edilen ABD'de salgına karşı alınan tedbirler gevşetilmeye başlandı. Bu normalleşme süreci içerisinde ise ABD Başkanı Donald Trump, 2 ay önce durdurğu seyahatlerine de tekrar başladı. İlk seyahatini Arizzona eyaletine gerçekleştiren Başkan Trump, ABC News'e özel bir röportaj verdi.

Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinin can kayıplarında artışa neden olabileceği yönündeki olasıklar hakkında konuşan Başkan Trump, bu durumun ekonomiye zarar verdiğini ve aşı bulunsada bulunmasada ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini kaydetti. Trump, ABD'li uzmanların 'etkili bir tedavi ya da aşı bulunana kadar koronavirüsün büyük bir tehdit olmaya devam edeceği' açıklamalarını da reddettiğini belirterek, "Aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz" diye konuştu.

Trump, röportajında "Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Ancak aynı zamanda sosyal mesafeyi koruyacak, ellerimizi yıkayacağız." derken Kovid-19 tedbirlerinden dolayı işsiz kalan vatandaşların psikolojik sorunlar yaşamaya başladığına da dikkat çekerek, "Ülkede onlara bir bakın. İnsanlar aşırı dozdan ya da intihardan ölüyor. İnsanları işlerine geri döndürmeliyiz, biz de önlemleri gevşeterek bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde maske üretimi yapılan bir fabrikaya ziyarette bulundu. Üretim tesisini ziyaretinde maske takmadığı görülen Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı. Trump'ın maske takmamasını eleştiren bir çok kullanıcı "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" mesajını yayınladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise geçtiğimiz günlerde bir sağlık merkezi ziyaret etmiş ve ziyaretinde maske takmamıştı. Pence, gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.