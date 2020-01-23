Trump, ABD'ye seyahati yasaklanan ülkelere yenilerini ekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, bundan 2 yıl önce bir kararname çıkararak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı. Bu ülkeler ise sırasıyla Libya, İran, Somali, Suriye, Yemen, Venezuela ve Rusya. İlk beş ülke müslüman vatandaşların ağırlık olduğu ülkeler arasıdaylen Venezuela ve Rusya ile de ABD siyasi kriz yaşıyordu.
Reuters haber ajansı ise bugün açıklanacak karar ile Trump'ın açıklayacağı listede Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin yasaklanacağı bilgisini paylaştı.