Trump, ABD'ye seyahati yasaklanan ülkelere yenilerini ekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, bundan 2 yıl önce bir kararname çıkararak yedi ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklamıştı. Bu ülkeler ise sırasıyla Libya, İran, Somali, Suriye, Yemen, Venezuela ve Rusya. İlk beş ülke müslüman vatandaşların ağırlık olduğu ülkeler arasıdaylen Venezuela ve Rusya ile de ABD siyasi kriz yaşıyordu.

İsviçre'nin Davos kentindeki zirveye katılan ABD Başkanı Trump, burada bir konuşma yaparak,Ülkeye seyahat yasağı getireceğini ve bununla ilgili listenin çok yakında açıklanacağını söyledi. Trump, konuşmasında Avrupa, Afrika ve Asya'dan halkların ABD'ye girişinin yasaklanma durumlarının olabileceğine işaret ederek "Dünyada olan biteni görüyorsunuz, ülkemizin güvende olması lazım" diye konuştu. Trump konulmasında planlanan durumla ilgili fazla detay paylaşmadı.

Reuters haber ajansı ise bugün açıklanacak karar ile Trump'ın açıklayacağı listede Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya vatandaşlarının ABD'ye girişlerinin yasaklanacağı bilgisini paylaştı.



