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Trump için büyük gün yarın! Azil soruşturması yeni bir aşamaya giriyor

ABD Başkanı Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasında yeni bir aşamaya geçiliyor. Demokratlar, senatoya gönderecekleri azil soruşturması içerisinde yer alan azil maddelerinin yarın oylayacaklarını açıkladılar.

14 Ocak 2020 Salı 22:12
Trump için büyük gün yarın! Azil soruşturması yeni bir aşamaya giriyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Aralık ayı sonunda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda tarafından başlatılan azil soruşturmasında senatoya gönderilecek olan iki azil maddesi yarın oylamaya sunulacak.

Demokratların lideri Pelosi, söz konusu aşama ile ilgili yaptığı açıklamada yarın yapılacak oylamayla Donald Trump’ın azil sürecini yönetecek yetkililer belli olacağını ve yapılan oylama sonucunda Başkan Trump hakkındaki azil maddelerinin Senato’ya gönderileceğini bildirdi.

Nancy Pelosi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nadler’e, bir mektup göndererek azil maddelerini yönetecek yetkililerin atamaları konusunun hazır olması talebinde b ulunmuştu.

Söz konusu iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesinin ardından Senatonun bu haft Trump'ın yargılanacağı aktarılırken; Başkan Trump'ın, azil sürecinde İran krizi, Türkiye'nin S-400 satın alması gibi konularda sergilediği tutumun bu soruşturmaya etki etmesi bekleniyor.
 

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