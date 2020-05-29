Trump ile Twitter arasında yaşanan polemik giderek büyüyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Twitter, ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan polemik iplerin iyice gerilmesine neden oldu. Trump'ın bir kaç gün önce paylaştığı iki mesajına "teyit uyarısı" konulmasından sonra sosyal medya platformları hakkında daha fazla denetim sağlanmasını amaçlayan karararname imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına da erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle kısıtlama getirildi.

Başkan Trump, Minneapolis eyaletinde ABD'li George Flyod'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından sokaklarda portesto gösterilerine çıkan ABD'li vatandaşlara yönelik paylaştığı Twitter mesajında "Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş açma da başlar. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bı son paylaşımı Twitter tarafından bu kez de erişim kısıtlaması getirildi. Twitter, mesaj kısıtlamasına "Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır" ifadelerini gerekçe gösterdi.

Sosyal medya platformu söz konusu kısıtlama ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Kişilerin bu Tweetten etkilenerek şiddet eylemlerinde bulunmasını engellemek adına adım attık. Ancak Tweet'i Twitter'da tutma kararı adık çünkü gündemdeki bir konu hakkında olduğu için kamuoyunun bu Tweet'e erişebilmesi önemli" denildi.

Şiddet yanlısına yöenlik ifadeler içerdği değerlendirilen tweet, Twitter tarafından “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle sınırlandırıldıktan sonra mesaja sadece "Daha fazlasını gör" bağlantısına tıklayarak ulaşılabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 15:04