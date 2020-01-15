Trump'ın azil sürecinde 7 kişilik savcı ekibi belirlendi

Temsilciler Meclisinde bugün yapılan kongrede bir oylama gerçekleştiirldi ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruştumasında Senatoda yargılanma sürecinde görev alacak olan savcı vekilleri belirlendi. Demokrat Başkan Nancy Pelosi, yapılan oturum sonrası söz konusu isimleri ilan etti.

Senatoda yargı sürecini yürütecek olan savcı 7 kişilik savcı vekilellerine Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlık edeceği kararlaştırıldı. belirlenen ekiptendeki bir diğer önemli kişi olan Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler da bulunuyor.

Başkan Pelosi, yaptığı açıklamada, Schiff ile Nadler'ın yanı sıra diğer Demokrat vekillerin Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Sylvia Garcia ve Jason Crow olduğunu belirtti.

Senatonun çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ise Trump hakkında sunulacak olan iki maddenin kendilerine ulaşmasının hemen ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisinde Senatoya gönderilecek olan maddeler ile ilişkin oylamanın yapılması bekleniyor.