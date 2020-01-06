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Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt

ABD ve İran arası gerginlik devam ederken Başkan Trump ve İran Dışişleri Bakanı Zarif karşılıklı atışmalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın "İran hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacak" açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten fotoğraflı yanıt geldi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:50
Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD güçlerinin saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından oluşan gerilimde tansiyonlar iyice yükeliyor. 

Dün Tahran yönetimi tarafından yapılan bir açıklamada 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan doğan hiçbir yükümlülüğe uymayacaklarını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yönelik hiç bir sınırı kabul etmediklerini belirtilmişti.

İran'ın dünya gündemine bomba gibi düşen nükleer kararının hemen ardından Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar gelirken Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Tahran'ın gerçekleştirmeyi hedeflediği bu adımın nükleer silahların yayılması tehdidi oluşturmayacağını vurgulayarak açıklamasında, "Tahran'ın JCPOA'da öngörülen uranyum zenginleştirme konusundaki kısıtlamaları reddetmesi, nükleer silahların yayılması bakımından herhangi bir tehdit oluşturmaz. İran, tüm faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yakın etkileşim içinde ve UAEK'nın sürekli kontrolü altında yürütüyor. İran yönetiminin UAEK'yla işbirliğine bağlı kaldığını, kapsamı ve derinliği açısından benzersiz olan denetimlerin seviyesini koruyacağını açıkladığına dikkat çekmek isteriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak" paylaşımında bulundu.

Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt

Trump'ın bu paylaşımının hemen ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı.

Trump'ın nükleer restine karşılık İran'dan fotoğraflı yanıt

Tahran'da bugün düzenlenen General Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Zarif, mesajında; "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı." ifadelerine yer verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
ABDİranTrumpCevad ZarifNükleer Silah
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