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Trump'ın Ortadoğu planı sonrası Filistin cephesinde tepkiler çığ gibi büyüdü

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte bir görüşme yapmasının ardından canlı yayınla 'Ortadoğu Planı'nı açıkladılar. Yüzyılın anlaşması diye nitelendirilen tek taraflı barış planına Filistin cephesi anında tepki gösterdi. Halk açıklama sonrası sokağa döküldü.

28 Ocak 2020 Salı 22:06
Trump'ın Ortadoğu planı sonrası Filistin cephesinde tepkiler çığ gibi büyüdü

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Bayaz Saray'da bir araya geldiler. İki lider gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek anlaşmaya vardıkları 'Ortadoğu Planı'nı açıkladılar. Trump'ın daha önceden duyurduğu sözde barış planı adı altında ki 'Yüzyılın Anlaşması' canlı yayında dünyaya ilan edildi. 

ABD Başkanı Trump, Ortadoğu Planı'nı kapsamında başkenti Doğu Kudüs olan bir yeni bir Filistin devleti kurulacağını ve Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti olmaya devam edeceğini söyledi. 

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettiğini ve geçmiş zamanda oluşan tekliflerden çok farklı bir teklif olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump'ın canlı yayında dünyaya ilan ettiği barış planı ile ilgili detaylar ise şu şekilde açıklandı:

"80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir. Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmas İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor. 

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek. Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak. Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak."

Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacağını ve 1 milyondan fazla iş olanağı sağlanacağını aktaran Trump, şöyle konuşmasına şöyle devam etti:


"Ortadoğu Planı Filistinlilere refah ve mutluluk getirecek. Herkesin Mescid'i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız. Benim vizyonum Filistinlilere devlet olmanın gereklliiğini gerektirecek zamanı kazandırmaktır. Barış yolunu seçerseniz ABD ve birçok ülke orada olacak, yanınızda olacak. Bunu yaparlarsa işe yarayacak. 4 yıl boyunca Filistin İsrail ile müzakere edebilecek. DAEŞ tamamen yok edildi, vahşi liderleri de öldü. 

Kudüs güvenli açık ve demokratik bir kenttir. Herkese kapıları açıktır. İslam dünyası 1948'de İsrail'i tanımak yerine saldırmakla yaptıkları hatayı düzeltmelidir. İslam dünyası artık yeni İsrail devletini tanımalıdır. Yıllarca boş yere kan aktı bu düzelmeli artık.  Kutsal toprakları bütün insanlık tecrübe edebilmelidir. Birlikte yeni bir gün doğabilir, bizim sayemizde Ortadoğu'da yeni bir gün doğabilir. İsrail'le ittifakımız her zamankinden daha güçlü."

ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından  bir konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD'nin tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını söyleyerek İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini devam edeceğini duyurdu.

Gerçekleştğirilen anlaşma dahilinde olan ve yüzyılın anlaşması olarak nitelendirilen barış planına ise  Filistinliler büyük tepki gösterdiler. Hamas yaptığı açıklamada, Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğunu belirtirken, İran'lı yetkililerden ise anlaşma için “Bu Siyonist rejim ve Amerika arasında bir anlaşma. Filistinliler gündemde değil. Bu barış planı değil dayatma ve yaptırım planıdır” açıklaması yapıldı.

Canlı yayın devam ederken Filistin halkı sokaklara dökülerek anlaşmaya karşı tepki gösterdiler. Gazze’de sokaklara çıkan göstericiler ise dolar ve ABD bayraklarının yakarak Yüzyılın Anlaşmasını protesto ettiler.


 

Anahtar Kelimeler:
ABDİsrailOrtadoğu PlanıYüzyılın Anlaşması
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