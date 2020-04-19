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Trump'ın virüs salgını tehditlerine karşı Çin'den yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsün yayılmasıyla ilgili yaptığı konuşmasında Çin'e tehditkar sözler söylemesine karşılık ülkeden karşı yanıt gecikmedi.

19 Nisan 2020 Pazar 18:02
Trump'ın virüs salgını tehditlerine karşı Çin'den yanıt gecikmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili günlük bilgilendirme toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, toplantıda Çin hükümetine karşı kurmuş olduğu bir cümle ülkede deprem etkisi yarattı. 

Başkan Trump, konuşmasında kurduğu "Çin salgından kasten sorumluysa bunun sonuçları olur" sözleri ortalığı karıştırmış ve Çin'in virüsü bilerek yaydığı ile ilgili komplo teorileri üretilmeye başlanıldı.

ABD Başkanı Trump toplantıda bir basın mensubunun "Çin bunu bilerek yaydıysa bunun Pekin için sonuçları olur mu?" diye sormasının üzerine "İlişkilerimiz çok iyi gidiyordu. Bir anda bu ortaya çıktı. Çok ciddi bir değişim bu. Çin'e kızmalı mıyız diye sorarsanız cevabım gayet gür bir sesle 'evet' olurdu. Ama bu duruma göre değişir. Bir hata sonucu mı bu salgın kontrollerinden çıktı yoksa bunu kasten mi yaptılar?... Daha en başlarda biz yardım teklif ettik. Ama bizi istemediler. Bence utandılar, çok kötü bir şeylerin olduğunu biliyorlardı." yanıtını verdi.

Diğer taraftan daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nuu yaptığı bir açıklamada virüsün dünyaya nasıl yayıldığı konusunda bir incelemenin devam ettiğini de hatırlatıldı.

Çinli bilim insanlarının, virüsün büyük olasılıkla Vuhan'daki bir vahşi hayvan pazarından yayıldığını savunurken, Washington'dan gelen suçlamalara karşılık koronavirüs salgınının başladığı Wuhan kentinde yer alan P4 Viroloji Enstütüsü Başkanı Yuan Zhiming, bir yanıt vererek açıklamasında "Bunlar imkansız ABD teorileri. Virüsün bizden yayılmış olması olasılığı yok" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir aylık süre içerisinde 738 bin koronavirüs vakasının belirlendiği ABD'de, Trump yönetimi Wuhan'daki yüksek güvenlikli laboratuvarla ilgili iddiaları gündemde tutarken Başkan Trump, daha önce Twitter mesajında Çin'in corona virüs ölümlerini 'düşük gösterdiğini' ima etmiş ve açıklamasında "Aslında ölü sayısı ABD'dekinden çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz" demişti. Trump, son basın toplantısında da Pekin yönetiminin açıkladığı sayılarla ilgili şüpheleri olduğunu ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDçinKoronavirüsSuçlama
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