Trump, İran’a gözdağı vermişti! ABD'ye yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ait donanmalarına İran savaş gemilerinin kendilerini taciz etmeleri halinde karşı duruma geçerek vurma talimatı verdiğini açıkladı.

İran'a karşı verdiği gözdağını resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla aktaran Trump, mesajında "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump'ın bu açıklaması akıllara ABD donanmasına bağlı beşinci filonun, geçtiğimiz hafta Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği konusunda yapılan bir açıklamayı getirdi. Yapılan açıklamada, sürat teknelerinin tüm uyarılara rağmen bir saat sonra yanıt verdiği ve bölgeden ayrılarak herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklamalarından sonra İran'dan yapılan gözdağına yanıt gecikmedi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin İran'ı tehdit etmek yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kendisini kurtarması gerektiğini belirterek pandemi durumuna odaklanması gerektiğini vurguladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) bir açıklama yapan Tuğgeneral Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotların vurulmasına ilişkin talimatını değerlendirirerek "Amerikalılar bugün başkalarına zorbalık etmek yerine tüm çabalarını koronavirüse enfekte olan askeri güçlerini kurtarmak için kullanmalıdır. ABD bugün koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelmiştir. ABD'li yetkililer, kendilerini kurtarmayı ve bu meseleyi çözmeyi düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

