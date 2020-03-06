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Trump, koronavirüs sagını mücadelesi için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe çıkardı

ABD Başkanı Trump, her geçen gün tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe çıkarttı.

06 Mart 2020 Cuma 22:21
Trump, koronavirüs sagını mücadelesi için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili mücadele için ülke olarak ek bütçe çıkarılamasına karar verildi. Hazırlanan 8,3 milyar dolarlık bütçe tasarısı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylandı. Burada onaydan geçen tasarı ise ABD Başkanı Trump tarafından bugün Beyaz Saray'da imzaladı. 

Daha önceden Ülkede alınan önlemleri ile birlikte ölümcül virüsün tüm eyaletlerinde daha da kötüye gitmesinin önüne geçtiklerini söyleyenTrump, Amerika vatandaşlarına salgınla ilgili hiç bir panik durumu yapmamaları çağrısında bulundu.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump, ABD basınında yer alan "Sağlık Bakanı Alex Azar, Kovid-19 görev gücünden geri çekildi" yönündeki haberler ile ilgili de Twitter'dan bir açıklama yaptı ve paylaşımında söz konusu haberlerin "yalan" olduğunu söyledi. Trump, mesajında, "Benim ve Başkan Yardımcımız Mike Pence'in Bakan Azar'a güveni tamdır. Çok iyi bir iş çıkarıyor." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpKoronavirüsüEk Bütçe
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