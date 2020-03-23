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Trump, koronavirüse karşı ilaç önerdi 3 kişi hastanelik oldu

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs tedavisinde iyi geldiği öne sürerek önerdiği ilacı içen 3 Nijeya vatandaşı zehirlenerek hastanelik oldular.

23 Mart 2020 Pazartesi 16:56
Trump, koronavirüse karşı ilaç önerdi 3 kişi hastanelik oldu


Nijerya'nın başkenti Lagos'ta üç kişi ABD Başkanı Trump'ın önerisini dinleyerek kullandıkları ilaçtan zehirlendiler. İlacı aşırı dozda alan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta bir ilaç önererek ilacın koronavirüs tedavisinde iyi geldiğini öne sürmüştü. Trump'ın önerdiği 'Klorokin' isimli ilacı kullanan, Nijerya’lı üç vatandaş ise ilaçtan zehirlendiler. Aşırı doz aldıkalrı öğrenilen kişiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yetkililer ise koronavirüs'e karşı tedavi amacıylada olsa evlerde doktor gözetiminde olmadan bu ve bu tarz ilaçların kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

Trump, geçtiğimiz hafta, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onaylı olmamasına rağmen klorokinin Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia etmiş, bu iddianın hemen ardından ise FDA’nın bu ilacı onayladığını söylemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Kurum, daha sonra bu açıklama ile ilgili bir düzenleme yayınlamıştı.

Başkan Trump’ın açıklamalarının hemen ardından çok sayıda kişinin klorokin alarak stok yaptığı ve ilacın fiyatının bazı yerlerde dört kat fazlaya satıldığı öğrenildi.


 

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ABDTrumpNijeryaZehirlenmeKoronavirüsKlorokin
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