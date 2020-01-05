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Trump'tan İran'a tehdit! 2 trilyon dolarlık silahlarla vururuz

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla İran'a yeni tehditler savurudu. Trump, 2 trilyon dolarlık yeni silah aldıklarını ve olası saldırıda onları kullanacaklarını söyledi.

05 Ocak 2020 Pazar 11:37
Trump'tan İran'a tehdit! 2 trilyon dolarlık silahlarla vururuz

ABD ile İran arasında gerilim devam ederken liderlerin peşpeşe açıklamaları ve saldırılar tansiyonu iyice yükseltiyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, geçtiğimiz hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin Kerkük'teki askeri üssüne saldırmasıyla belşamış ve bu saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. 

Bunu üzerine ABD, örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etmişlerdi. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamasından sonra iki ülke arasındaki tansiyon iyice yükselmiş ve savaş çanlarının çalmasına neden olan açıklama İran'dan gelerek karşılık verilecek denilmişti.

İran'a ait toplam 52 hedef belirlediklerini ve muhtemel olası bir saldırıda ABD güçlerinin bu hedefleri vuracaklarını açıklayan Trump, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajla İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.  

Trump, paylaşımında; "ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden" ifadelerine yer vererek İran'a karşı meydan okudu.

Anahtar Kelimeler:
ABDİranSaldırıTehdit
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