Trump'tan virüsten korunma önerisi; Dezenfektanlar vücuda enjekte edilsin

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün günlük basın toplantısına katıldı ve gündemi

ABD Temsilciler Meclisinin, koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının onaylandığını ve verilen bu karardan oldukça memnun olduğunu kaydeden Trump, söz konusu yasa tasarısını bu gece onaylayabileceğini söyledi.

Ülke genelinde koronavirüs vakalarını değerlendiren Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullanırken; Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirttti ve "Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor." dedi.

Düzenlenen basın toplantısında bir sunum yapan ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran, virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin ise "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor." diye konuştu.

Yapılan sunumun ardından değerlendirmelerde bulun Başkan Trump ise Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Pek dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." derken Byran'dan Başkan Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığı yanıtı geldi.

Trump, toplantı devam ederken Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx'e söz konusu önerisi ile ilgili bir soru sordu ve "Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta." dedi. Birx ise, Başkanın sorusuna karşılık "Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum." yanıtını verdi.