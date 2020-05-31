Trump'tan G7 ülkeleriyle ilgili radikal karar! G11'mi geliyor?

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 Liderler Zirvesi, ABD Balkanı Donald Trump tarafından Eylül ayına ertelendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin pandemi nedeniyle Eylül ayına ertelendiğini açıklayan Trump, G7'dye üye mevcut ülkeler hakkında da flaş bir açıklamada bulundu.
Florida’da gerçekleştirilen SpaceX roketinin fırlatılışını izledikten sonra uçakla geri dönerken basının sorularını yanıtlayan Trump, gelecek ay ABD’de düzenlenmesi beklenen zirve tarihinde ertelenme kararı aldıklarını açıklarken, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’de düzenlenecek zirveye katılmayacağını duyurmasının ardından böyle bir erteleme kararı alındığı konuşuldu.
Daha önce yapılan açıklamalarda; G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenleneceği belirtilmiş fakat Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı. Başkan Trump; 20 Mayıs tarihinde Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.
Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 11:29