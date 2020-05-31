Trump'tan G7 ülkeleriyle ilgili radikal karar! G11'mi geliyor?

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 Liderler Zirvesi, ABD Balkanı Donald Trump tarafından Eylül ayına ertelendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin pandemi nedeniyle Eylül ayına ertelendiğini açıklayan Trump, G7'dye üye mevcut ülkeler hakkında da flaş bir açıklamada bulundu.

Florida’da gerçekleştirilen SpaceX roketinin fırlatılışını izledikten sonra uçakla geri dönerken basının sorularını yanıtlayan Trump, gelecek ay ABD’de düzenlenmesi beklenen zirve tarihinde ertelenme kararı aldıklarını açıklarken, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’de düzenlenecek zirveye katılmayacağını duyurmasının ardından böyle bir erteleme kararı alındığı konuşuldu.

Dünyanın en büyük ekonomi gücüne sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi'ne üye ülkelerle ilgili ilginç bir açıklama yapan Balkan Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." yeni bir görüş paylaştı. Söz konusu zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapmak iestediklerine dikkat çeken Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce yapılan açıklamalarda; G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenleneceği belirtilmiş fakat Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı. Başkan Trump; 20 Mayıs tarihinde Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.





Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 11:29