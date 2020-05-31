Trump'tan G7 ülkeleriyle ilgili radikal karar! G11'mi geliyor?

ABD Başkanı Trump, Haziran ayında yapılması planlanan G7 zirvesini Eylül ayına ertelediğini duyururken mevcut ülkelerin temsil durumlarından memnun olmadığını vurgulayarak gruba yeni ülkeler eklemek istediğini açıkladı.

Trump'tan G7 ülkeleriyle ilgili radikal karar! G11'mi geliyor?
    Abone Ol:

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 Liderler Zirvesi, ABD Balkanı Donald Trump tarafından Eylül ayına ertelendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin pandemi nedeniyle Eylül ayına ertelendiğini açıklayan Trump, G7'dye üye mevcut ülkeler hakkında da flaş bir açıklamada bulundu.

Florida’da gerçekleştirilen SpaceX roketinin fırlatılışını izledikten sonra uçakla geri dönerken basının sorularını yanıtlayan Trump, gelecek ay ABD’de düzenlenmesi beklenen zirve tarihinde ertelenme kararı aldıklarını açıklarken, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’de düzenlenecek zirveye katılmayacağını duyurmasının ardından böyle bir erteleme kararı alındığı konuşuldu.

Dünyanın en büyük ekonomi gücüne sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7 Zirvesi'ne üye ülkelerle ilgili ilginç bir açıklama yapan Balkan Trump, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu, miadını doldurdu." yeni bir görüş paylaştı. Söz konusu zirvenin Washington DC'de yüz yüze yapmak iestediklerine dikkat çeken Trump, "Zirveyi, eylüle kadar erteliyorum. Gruba, Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce yapılan açıklamalarda; G-7 Liderler Zirvesi'nin, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenleneceği belirtilmiş fakat Kovid-19 salgını nedeniyle zirve online ortama taşınmıştı. Başkan Trump; 20 Mayıs tarihinde Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, ülkenin normalleşme sürecine girdiğine işaret ederek zirveyi yüz yüze yapmayı düşündüğünü belirtmişti.


 

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 11:29

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Maden suyu cilde nasıl uygulanır? Maden suyunun cilde uygulanma teknikleri
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Pasaport numarası nerede yazar, nasıl ve nereden öğrenilir?
Ziraat Bankası damızlık düve yetiştiriciliği kredisi için gereken şartlar ve evraklar
Alkollü kolonya ve parfüm abdesti bozar mı? Abdesti bozan durumlar
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Google Play Store internet bağlantısı yok sorunu nasıl çözülür?
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?