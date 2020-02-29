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TSK Esed Rejimini Vurmaya Devam Ediyor. Rejimin Generallerinin Öldüğü İddası

Geçtiğimiz gün idlip'de Rejim tarafından 36 askerimizin şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri esed rejimini vurmaya devam ediyor. En son gelen haberlere göre TSK tarafından etkisiz hale getirilen unsurların arasında Esed rejiminin 2 generalinin de olduğu belirtiliyor..

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:21
TSK Esed Rejimini Vurmaya Devam Ediyor. Rejimin Generallerinin Öldüğü İddası

Rejim destekçisi bazı sosyal medya hesaplarında, Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un TSK'nın İdlib'deki topçu atışları sonucu öldüğü iddia edildi.

Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da yaptığı konuşmada. “Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürüldü." demişti.

Son Güncelleme: 29.02.2020 19:40
Anahtar Kelimeler:
TSKEsed RejimIdlip
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