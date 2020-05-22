Tüm dünyada Yeke Yeke şarkısıyla tanınan Mory Kante hayatını kaybetti

Afrika müziğinin tüm dünyada tanınmasında büyük emeği ve katkısı olan Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Tüm dünyada Yeke Yeke şarkısıyla tanınan Mory Kante hayatını kaybetti
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Üzücü haberi oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yaparak duyurdu.  Ball Kante, babasının  bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.  kante yaptığı açıklamada "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak corona virüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı"  diye konuştu.  

Tüm dünyada Yeke Yeke şarkısıyla tanınan Mory Kante hayatını kaybetti
Mory Kante, özellikle 1987 yılında seslendirdiği Yeke Yeke adlı şarkısıyla dünya çapında adını duyurmuş ve büyük başarı sağlamıştı.  

Tüm dünyada Yeke Yeke şarkısıyla tanınan Mory Kante hayatını kaybetti
 

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 21:36

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