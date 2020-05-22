Tüm dünyada Yeke Yeke şarkısıyla tanınan Mory Kante hayatını kaybetti

Üzücü haberi oğlu Balla Kante, Fransız haber ajansı AFP'ye bir açıklama yaparak duyurdu. Ball Kante, babasının bu sabah başkent Conakry'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. kante yaptığı açıklamada "Babamın kronik hastalığı vardı. Sık sık tedavi için Fransa'ya gidiyordu ancak corona virüs nedeniyle son dönemde bu mümkün olmadı" diye konuştu.

, özellikle 1987 yılında seslendirdiğiadlı şarkısıyla dünya çapında adını duyurmuş ve büyük başarı sağlamıştı.





Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 21:36