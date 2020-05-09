Türk İş Adamından Alman Belediyesine 40 bin maske yardımı.

Almanya’da yaptığı işlerle kendisini kabul ettiren ve nargileyi Almanlara sevdirmesiyle tanınan Türk iş adamı Burak Şifayin yaşadığı şehir belediyesine 40 bin maske hibe ederek Alman basınında yer buldu.

Yaşadığı ülkeye karşı sorumluluklarının olduğunu söyleyerek Gelsenkirchen Belediyesine 40 bin maske hibe ettiğini açıklayan iş adamı Şifayin “bu sıkıntıların el ele vererek atlatılacağına inanıyorum, yaşadığım şehrin belediyesine 50 bin maske vererek bu süreçte bende tuzum biberim olsun istedim. İnşallah bu süreçte hep birlikte çaba göstererek kurtulacağız.” Açıklamalarında bulundu.

Türk iş adamı Burak Şifayin maske kolilerini Gelsenkrichen Belediyesi yetkilisi Oliver Wittke’ye teslim etti. Teslimat sonrasında belediye yetkilileri tarafından bu güzel jestinden dolayı teşekkür mesajı yayınlandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 20:32