Türkiye destekli muhaliflerden İdlib çıkarması! Kritik bölge ele geçirildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde Muhalifler Serakib ilçesini geri aldılar. Uluslar arası haber ajansları tarafından son dakika bilgisi olarak servis edilen haberde İdlib'de stratejik öneme sahip ve oldukça kritik bölge olarak adlandırılan Serakib ilçesi merkezine Türkiye destekli muhaliflerin bu sabah saatlerinde saldırı bşlattığı ve suriye Ordusundan geri alındığı duyuruldu.

M4 ve M5 karayollarının geçtiği bir bölgede yer alan Serakib'in ele geçirilmesi ile birlikte ise M5 yolu yeniden kesilmiş olduğu belirtildi. Bilindiği üzere bölgede ki M5 kara yolu Halep-Şam bağlantısını kuruyor. Bu nedenle Serakib oldukça stratejik bir noktada bulunuyor.

Bölgede bulunan Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar ise 20'ye yakın köy ve yerleşimi ele geçirdiği, bölgede şuan çatışmaların devam ettiği de aktarıldı.

Rus askeri kaynakları ise, muhaliflerin Serakib’in kontrolünü ele geçirdiği haberlerini asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığını öne sürereken Rus kaynaklar, Suriye ordusunun, muhaliflerin saldırılarını başarıyla sonlandırdıklarını duyurdu.

Suriye ordusunun bölgedeki kararlı ilerleyişi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bazı gözlem noktaları Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgelerde kalmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, sürenin sonuna gelindiğine işaret ederek, “Rusya insani hassasiyeti kabul etmek istemiyor. Gözlem kulelerimizi kuşatanlara verdiğimiz süre doluyor” ifadelerini kullanmıştı.