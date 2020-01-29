Türkiye harekete geçti! Çin'deki 32 Türk vatandaşı geri getiriliyor

Çin'de ortaya çıkan ve tün kentin neredeyse karantinaya alındığı Wuhan şehri için Türkiye harekete geçerek orada bulunan Türk vatanları ülkeye geri getiriyor. Pekin Büyükelçisi Emin Önen, yaptığı açıklamada virüs nedeniyle ölü sayısının 106'ya ulaştığını ve virüsten etkilenenlerin de 6 bini geçtiğini belirterek kentte bulunan 32 Türk vatandaşında Türkiye'ye geeri getirilmesi için işlemlere başladıklarını açıkladı.

Kennte 44 bin kişi karantinada olduğunu söyleye Büyükelçi Önen, "Wuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor" diye konuştu.

Büyükelçi söz konusu ger dönüş işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye geri getirilecek Türk vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve virüsle ilgili hiç bir semptoma rastlanmadığı vurgulayarak, "Vatandaşalrımızda virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Çin'den yayılan ölümcül corona virüs nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda geçen cuma gününden itibaren başlatılan termal kameralı önlemler devam ettiği ve bu sabah saatlerinde gelen dört uçakta bulunan yolcuların önce termal kameralarla kontrol edildiğini ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.