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Türkiye'nin talebi üzerine NATO, olağanüstü toplantı kararı aldı

NATO, İdlib'de düzenlenen ve 33 Türk askerinin şehit düşmesine neden olan saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını duyurdu.

28 Şubat 2020 Cuma 10:41
Türkiye'nin talebi üzerine NATO, olağanüstü toplantı kararı aldı

İdlib bölgesinde düzenlenen haca saldırısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yaptı. Yapılan diplomatik görüşme sonrasında 29 NATO müttefiki , İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini belirtirken Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak İdlib'deki gelişmelerin görüşeceğini duyurdu.

NATO'NUN 4. MADDESİ NEDİR?

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebi bulunma hakkı doğabiliyor.

Türkiye son olarak 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etttiğini bildirmişti. bunun üzerine söz konusu bölgede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler de öngörülmüştü.


 

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NatoIdlibOlağanüstü ToplantıNATO 4. Madde
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