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Türkiye ve Rusya ateşkes çağrısı yapmıştı; Hafter'den çağrıya yanıt gecikmedi

Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Halife Hafter, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrılarına bir yanır vererek ateşkes yapmayacağını ve askeri operasyonlara devam edeceğini duyurdu.

10 Ocak 2020 Cuma 00:32
Türkiye ve Rusya ateşkes çağrısı yapmıştı; Hafter'den çağrıya yanıt gecikmedi

Darbeci General Halife Hafter'in lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu, Trablus çevresinde çatışmalalara ve saldırılara devam ederken bölgede durumun daha da kötülemşemesine neden oluyordu. Ülkede kalıcı barış ve istikrar sağlanması için dün Türkiye ve Rusya'dan Hafter'e ortak ateşkes çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkenı recep Tayyip Erdopan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak bir bildiri yayınladılar ve bu bildiride  Libya Ulusal Ordusuna 12 Ocak'a kadar ateşkes yapması çağrısında bulunuldu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed el-Mismari ise Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına karşılık resmi Tweeter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, General Hafter'in söz konusu ateşkes çağrısını kabul etmeyerek reddettiğini ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı operasyonların devam edeceğini bildirdiğini söyledi.

Hafter güçlerinin sözcüsü el-Mismari açıklamasında, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısına karşılık Türkiye'den bahsetmeyerek,  "Putin'in ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Trablus'u ele geçiren ve bazı ülkelerin desteğini alan terör örgütlerine yönelik savaşımız sonuna kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş ve bunun üzerine uluslararası meşrutiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatma kararı alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeLibyaAteşkesHafter
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