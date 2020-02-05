İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122321
ALTIN
299.533
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7731
EURO
6.5812

Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü

Hindistan’da eşiyle kavga eden bir adam eşinin kafasını vahşice kesti. Daha sonra kesik başı eline alan adan yollarda o şekilde yürüdü.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:16
Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki yaşayan köylüler bir vahşete tanıklık ettiler. Cani koca kavga ettiği eşinin vahşice kestikten sonra kadının kesik başıyla sokakta yürüdü. Yerel medya, Akhilesh Rawat isimli kişi 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga ettikten sonra evin dışına çıkardığı eşinin başıyla sokaklarda gezdiğini duyurdu. 

Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü

Cani koca eşinin kesik başı ile yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra yol üzerindeki polis karakolkuna yaklaştıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü

Çiftin iki yıl önce evlendiği ve bir yıl önce bir bebeklerinin dünyaya geldiği fakat bebeklerinin kısa bir süre sonra hastalıktan öldüğü öğrenildi. Rajani’nin bu olay sonrası babasının evine dönmek istemesi yüzünden çift arasında sürekli tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanCinayetKesik Baş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanovdan İdlib şehitleri için taziye mesajı geldi
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanovdan İdlib şehitleri için taziye mesajı geldi
Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
İngiltere'de terör saldırısı yaşandı
İngiltere'de terör saldırısı yaşandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terörist dehşet saçtı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı terörist dehşet saçtı
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı
Esad rejimi destekçisi savaş uçakları Halep'e saldırdı
Gece kulübünün çatısı biriken kar yüzünden çöktü
Gece kulübünün çatısı biriken kar yüzünden çöktü

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Blockchain nedir? Blockchain yatırımcılığı nasıl yapılır?
2020 Belediye Meclis Üyesi maaşları ne kadardır?
2020 Muhtar maaşlar ne kadardır?
2020 Belediye Başkanı maaşı ne kadar?
Memurun seyahat kart ücreti ne kadar?
2020 Nöbet ve icap nöbeti ücretleri ödemeleri ne kadar?
Acil kredi veren banka hangisi? En acil nasıl kredi çekebilirim?
Zilzal Suresi nedir? Okunuşu nasıldır? Zilzal suresinin Türkçe anlamı ve Zilzal Suresi Faziletleri
Şiddetli böbrek ağrısının belirtileri nelerdir?Şiddetli böbrek ağrısı neden olur, nasıl Tedavi Edilir?
Gelinim Mutfakta Elif Akçam ve Kaynanası neden yok, yarışmadan neden çekildiler?
2020 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu başvuruları başladı! İBB bursu başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
2020 asker maaşları ne kadar oldu? Doğu ve Batı hizmetleri için uzun, kısa dönem asker harçlıkları güncel miktarlar
Seksenler Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Özyosun hakkında bilgiler
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
Yarın hangi illerde okullar tatil? 5 şubat'ta okullar tatil edildi mi?
Kanalların yayın akışları 5 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar
İninal kart nedir? İninal kart nasıl kullanılır? İninal kart aktifleştirme ve para yatırıp çekme işlemleri
Ziraat Bankası 2020 faizsiz çiftçi kredisi şartları ve başvuru detayları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.