Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki yaşayan köylüler bir vahşete tanıklık ettiler. Cani koca kavga ettiği eşinin vahşice kestikten sonra kadının kesik başıyla sokakta yürüdü. Yerel medya, Akhilesh Rawat isimli kişi 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga ettikten sonra evin dışına çıkardığı eşinin başıyla sokaklarda gezdiğini duyurdu.

Cani koca eşinin kesik başı ile yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra yol üzerindeki polis karakolkuna yaklaştıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındı.

Çiftin iki yıl önce evlendiği ve bir yıl önce bir bebeklerinin dünyaya geldiği fakat bebeklerinin kısa bir süre sonra hastalıktan öldüğü öğrenildi. Rajani’nin bu olay sonrası babasının evine dönmek istemesi yüzünden çift arasında sürekli tartışmaların yaşandığı belirtildi.