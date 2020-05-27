Twitter'dan ABD Başkanı Trump'ın 2 tweet'ine asılsız uyarısı!

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi hesabından paylaştığı 2 tweet'ine asılsız olarak işaretlenme anlamına gelen "Gerçeklere ulaşın" bağlantısı ekledi. Bu durum Başkan Trump'ı oldukça kızdırdı.

Twitter'dan ABD Başkanı Trump'ın 2 tweet'ine asılsız uyarısı!
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Dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan Twitter, geçtiğimiz aylarda yeni bir güncellemele ile birlikte içeride yayılacak yanlış bilgileri düzeltmek amacıyla haber doğrulama uygulamasını devreye sokmuştu. Yanlış bilgilerle insanları yanlış yerlere yönlendirmenin önüne geçmek için devreye alınan bu yeni sistemde kullanıcıların doğru bilgi kaynaklarına erişmesini sağlanak hedeflendi. Yeni gelen uygulamanın son hedefi ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter hesabını aktif olarak kullanan ve 80 milyondan fazla takipçisi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 tweeti'ne bu yeni uygulamayla birlikte Twitter'dan uyarı işareti konuldu. Başkan Trump, Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasıyla ilgili dün iki tane tweet attı ve iki tweette posta yoluyla oy kullanmanın seçimleri sahteciliğe açık hale getireceğini ve seçimlerin hileli olacağını öne sürdü.

Twitter'dan ABD Başkanı Trump'ın 2 Tweet'ine asılsız uyarısı!

Trump'ın tweetlerini inceleyen Twitter, bahsi geçen posta yoluyla oy kullanılması konusunu altına haber doğrulama uygulaması yoluyla “Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın” şeklinde bir uyarı bağlantısı yerleştirdi. Yerleştirilen uyarıya tıklandığında ise kullanıcı konuyla alakalı haberlerin ve bilgilerin yer aldığı bir sayfasına yönlendiriliyor.

Sosyal medya devi Twitter’in Trump’ın tweetlerinin altına bir uyarı butonu yerleştirmesi ve bu uyarının Trump’ın iddialarının aksini gösteren bir bilgilendirme sayfasına yönlendiriyor olmasına Başkan'dan çok sert tepki geldi. Trump, Twitter’ı ABD seçimlerine müdahale etmekle ve teyit için kullanılan CNN ve Washington Post’u da yalancılıkla suçladı ve konuyla alakalı ikinci tweetinde Twitter’ı ifade özgürlüğüne engel olmakla suçladı. ABD Başkanı olarak izin vermeyeceğini söyleyen Trump, "Twitter 2020 Başkanlık Seçimi’ne müdahale ediyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yanlış bilgilerin yayılmasına engel olmak için uygulamaya sokulan haber doğrulama uygulaması ilk defa bir devlet başkanının iddialarının altında yer alması ülkede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.


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