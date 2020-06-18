Ucuz oyun konsolu izdihama neden oldu

Paris’te ünlü bir market zinciri, piyasa fiyatı 300 euro olan PlayStation 4 oyun konsolunu 95 euro’dan satışa çıkardı. İndirimi duyan halk mağazaya akın edince, mağaza önünde izdiham yaşandı.

İzdiham nedeniyle satışlar iptal edildi ancak mağaza çalışanları kalabalığı dağıtamayınca bölgeye polis ekipleri çağırıldı. Fransız polisi biber gazı kullanarak yoğunluğu azaltmaya çalışsa da, grup mağaza önünde indirimli ürün için beklemeye devam etti.

Ayrıca mağaza önünde bekleyen vatandaşların birçoğunun maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralını unutması gözlerden kaçmadı.