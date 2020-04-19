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Ukrayna'da radyasyondan sonra çernobil yangını hayatı felç etti!

Geçtiğimiz gün Ukrayna'da çernobil santralinin yakınlarında çıkarak radyasyon riskinin tekrardan doğuran yangın dolayısıyla,bölgenin havası yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı. Çernobil dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu yerlerden biri haline geldi.

19 Nisan 2020 Pazar 12:46
Ukrayna'da radyasyondan sonra çernobil yangını hayatı felç etti!

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da çernobil santralinin yakınlarında çıkan orman yangınının radyasyon riskini tekrardan oluşturur mu soruları günlerce tartışılmıştı.

Şu anda çıkan orman yangını nedeniyle, başkent Kiev'in üstü yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı ve kent dünyada hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerden biri haline geldi. Kirli hava kentte etkisini hissettirken,Çernobil nükleer santralinin olduğu bölgelerden başkent Kiev'e doğru saatte 20 kilometre hızla esen rüzgar kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi.

HAVA KİRLİĞİ ENDEKSİ 380'E YÜKSELDİ

Hava kirliliği endeksinin normal koşullarda 50 puan olarak kabul edilmesine karşılık, Kiev'de dün akşam ve bugün hava kirliliği endeksi 380 puana yükseldi. Kiev Belediyesi yetkilileri, halkı gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

RADRASYON RİSKİ YOK AÇIKLAMASI

1986 yılında dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinden başkent Kiev'e sert rüzgarların esmesi, Kiev'de radyasyon konusunda endişelerin artmasına neden oldu. Ancak, Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilileri, rüzgarların Çernobil yönünden esmesinin Kiev'de radyasyon artışına neden olmadığını ve Kiev'de yapılan ölçümlerde radyasyon düzeyinin normal düzeyde seyrettiğini açıkladı.

KÜRESEL ISINMANIN SONUCU

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukraynalı çevrebilimcilerin açıklamalarını aktararak, hayatı felce uğratan ve yangınların çıkıp yayılmasına neden olan sert rüzgarların, küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu dile getirdi. Başkan Kliçko, Ukrayna'da sonbaharın kuru geçtiğini, kışın hemen hemen hiç kar yağmadığını, yağışların geçen yıllara göre büyük azalma gösterdiğini belirtti.

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UkraynaÇernobilçernobil FaciasıRadyasyon
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