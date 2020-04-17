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Ünlü cerrah Mehmet Öz'den gelen tepkiler üzerine geri adım geldi

Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ABD'de katıldığı bir televizyon programında salgın sebebiyle kapatılan okulların açılması gerektiğini açıklarken bir makaleden örnek vererek "okulların açılması toplamda ölüm oranını yüzde 2 -3 artırır bu oran da kabul edilebilir" demesi üzerine gelen çığ tepkilerden sonra geri adım atarak özür diledi.

17 Nisan 2020 Cuma 19:56
Ünlü cerrah Mehmet Öz'den gelen tepkiler üzerine geri adım geldi

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ABD bir televizyon programında korona virüs salgın hastalığı ile ilgili yapmış olduğu açıklama da şimşekleri üzerine çekti.

Fox News kanalına konuşan Dr. Mehmet Öz, corona virüs salgını nedeniyle ABD'de kapatılan okulların yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Ünlü kalp cerrahı, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Lancet dergisinde yeni bir makale gördüm. Makalede okulların açılmasının toplam ölüm sayısını yüzde 2-3 arasında artıracağı ifade ediliyordu" dedi.

Doktor Öz konuşmasının devamında, "Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran" şeklinde konuştu. Mehmet Öz'ün canlı yayında yaptığı bu açıklama izleyicilerden tepki topladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Öz tepkiler üzerinden sosyal medya platformu Twitter üzerinden özür mesajı paylaştı. Öz mesajında, "Okulların açılmasının riskleri üzerine yaptığım yorumlar insanların aklını karıştırdı ve amacının dışına çıkarak onları üzdü. Yanlış konuştum" ifadelerini kullandı.

Bir milyondan fazla izlenen özür videosunda Doktor Öz "Buradaki amacımız çocukların güvenli bir şekilde okula nasıl dönmeleri gerektiğini konuşmaktı. Çünkü bana insanlar sürekli normal yaşantılarımıza ne zaman döneceğimizi soruyor" sözleriyle kendini savundu.

ABD SON VERİLER

Korona virüs vaka ve ölüm sayısında dünyada lider olan ABD son açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 672.293 kişi , ölen kişi sayısı ise 33.325 kişi olarak açıkland.

Anahtar Kelimeler:
ABDÜnlü Kalp Cerrahı Mehmet Öz
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