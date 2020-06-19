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Ünlü markadan üzücü karar: 62 şubesini kapatma kararı aldı

Ünlü Alman markasından şok edici karar. Koronavirüs etkilerini artırmaya devam ediyor. Galeria Karstadt Kaufhof 62 mağazasının kapanacağını duyurdu.

19 Haziran 2020 Cuma 18:54
Ünlü markadan üzücü karar: 62 şubesini kapatma kararı aldı
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Dünya’da ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgının ekonomiye verdiği olumsuz etkiler hızla büyüyor. Almanya’nın bilinen mağazalar zinciri Galeria Karstadt Kaufhof içine girmiş olduğu kriz dolayısıyla aldığı karar göre 62 adet şubesini kapatacağını bildirdi. Virüs kapsamında alınan başlıca önlemlerden biri olarak birçok işletme faaliyetlerine ara vermiş ve bu sürte içinde pek çok vatandaş ya işsiz kalmıştı ya da ücretsiz izne çıkarılmıştı. Karstadt Kaufhof mağazalar zincirinin geleceğe yönelik iflas önlenme planlaması için 62 mağazası kapatılma kararı alındı. Kapanan mağazalar sonucu ise 6 bin çalışan işsiz kalacak.


Koronavirüs salgını sonrası var olan ekonomik krizin daha da artması ve zorlu koşulların artık içinden çıkılmaz olması sonucu mağazalarını kapatma kararı olan ünlü marka bu yıl 1 milyar euronun üzerinde zarar edeceğini açıkladı.

Alman Şehirler ve Kasabalar Birliği Başkanı Norbert Portz konuya yönelik  "Galeria Kaufhof Karstadt sadece bir mağazalar zinciri olmadığı gibi şehirlerimizdeki alışveriş merkezinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şehrin kimliğini teşkil eden bu tür işletmelerin kapanmasının telafisi zor olur" açıklamasında bulundu.

Devletin bu tarz zorluklar yaşayan markalar ve işletmelere destek ve yardım sağlamaması durumunda benzer durumların yaşanacağının ve iflasların artacağının altını çizdi.


Son Güncelleme: 19.06.2020 18:54
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