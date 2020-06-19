Ünlü markadan üzücü karar: 62 şubesini kapatma kararı aldı

Dünya’da ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgının ekonomiye verdiği olumsuz etkiler hızla büyüyor. Almanya’nın bilinen mağazalar zinciri Galeria Karstadt Kaufhof içine girmiş olduğu kriz dolayısıyla aldığı karar göre 62 adet şubesini kapatacağını bildirdi. Virüs kapsamında alınan başlıca önlemlerden biri olarak birçok işletme faaliyetlerine ara vermiş ve bu sürte içinde pek çok vatandaş ya işsiz kalmıştı ya da ücretsiz izne çıkarılmıştı. Karstadt Kaufhof mağazalar zincirinin geleceğe yönelik iflas önlenme planlaması için 62 mağazası kapatılma kararı alındı. Kapanan mağazalar sonucu ise 6 bin çalışan işsiz kalacak.

Koronavirüs salgını sonrası var olan ekonomik krizin daha da artması ve zorlu koşulların artık içinden çıkılmaz olması sonucu mağazalarını kapatma kararı olan ünlü marka bu yıl 1 milyar euronun üzerinde zarar edeceğini açıkladı.

Alman Şehirler ve Kasabalar Birliği Başkanı Norbert Portz konuya yönelik "Galeria Kaufhof Karstadt sadece bir mağazalar zinciri olmadığı gibi şehirlerimizdeki alışveriş merkezinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şehrin kimliğini teşkil eden bu tür işletmelerin kapanmasının telafisi zor olur" açıklamasında bulundu.

Devletin bu tarz zorluklar yaşayan markalar ve işletmelere destek ve yardım sağlamaması durumunda benzer durumların yaşanacağının ve iflasların artacağının altını çizdi.