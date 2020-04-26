Ünlü oyuncu Brad Pitt, ABD Başkanı Trump'ı ti'ye aldı

ABD'nin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın basına yaptığı açıklamar kimi zaman olumlu olarak yansıtılırken kimi açıklamaları da şaşkınlık yaratan cindten oldu. Ünlü oyuncu Brad Pitt ise bu açıklamaları Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin kılığına girerek Trump'la dalga geçti.

ABD’de ünlülerin de katıldığı 'Saturday Night Live' komedi programına konuk olan Brad Pitt, koronavirüsle mücadelede bir numaralı isim olan Fauci’nin kılığına girdi ve Trump’un bugüne kadar koronavirüsle ile ilgili yaptığı tüm açıklamaları ti'ye aldı. Ünlü oyuncu Pitt programda “Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan’ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” diyerek Başkan Trump’ın koronanın aşısının bulunmasıyla ilgili “göreceli olarak yakında” sözünü yorumladı ve, “İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabii ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak” dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP; "VİRÜS BİR GÜN MUCİZEVİ ŞEKİLDE KAYBOLACAK"

Başkan Trump’un virüsle ilgili yaptığı bir açıklamasında “bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözlerini kullanmıştı. Brad Pitt ise bu sölere karşılık “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” derken Başkan Trump’un “Testler çok güzel” sözüne karşılık olarak ise Pitt, “Güzeldir tabii eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” ifadelerini kullandı.

Dr. Anthony Fauci'nin kılıpına girerek yaptığı canlandırmasında ise Brad Pitt, Başkan Trump'ın "Koronavirüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz" sözlerine "Aslında ne olduğunu biliyoruz" derken programda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak "Gerçek Dr. Fauci'ye sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.