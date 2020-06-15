Vaka sayısı artan Pekin'de yeni tedbirler uygulanmaya başlandı

Çin’de vaka sayısının sıfıra düşmesinin ardından ikinci dalga paniği yaşanıyor. Pekin’de vaka sayısının artması üzerine çıkması üzerine virüsün görüldüğü gıda pazarı ve çevresinde tedbirler alınırken, ülkede koronavirüs tehlikesi yeniden ortaya çıktı.

Ülkeden açıklanan verilere göre son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36’sı başkent Pekin’de görüldü.

Gıda pazarında yeni tedbirler alındı

Pekin’de tespit edilen vakaların hepsi yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların Şinfadi toptancı gıda pazarından çıktığı düşünülüyor. Pazarı kapatan yetkililer, tüm çalışanlara test yapılması talimatını verdi. Pazar yerinin yakınındaki 11 konut bölgesi de karantina altına alındı.

Pekin’deki pazarda yalnızca besi hayvanlarının eti satılıyor

Pazardan alışveriş yapan kişilerin ise 14 gün boyunca kendilerini karantina altına alması gerektiği belirtildi.

Pekin’deki Pazar, Vuhan pazarından farklı olarak yalnızca besi hayvanlarının eti satılıyor. Başkent dışında Çin’de son 24 saatte Hubey eyaletinde 3 vaka tespit edildi. Diğer eyaletlerdeki 10 yeni vakanın ise yurt dışı bağlantılı olduğu anlaşıldı.

Yüz yüze eğitime geçiş ertelendi

Vaka sayısının artmasıyla birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başlaması ertelendi. Kent genelinde yeniden sosyal mesafe tedbirleri uygulanmaya başladı.

Virüsün insan yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor. Bu nedenle Pekin’deki tüm restoranlara ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme talimatı verildi.