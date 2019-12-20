Vatikan'a gelen cinsel istismar şikayetleri utanç verici boyutta

Vatikan'dan şaşırtıcı cinsel istismar şikayeti açıklaması geldi. Dünya genelinde 2019 yılında 1000 cinsel istismar şikayeti aldıklarını belirten Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelen şikayetlerin arasında bununla ilgili hiç bir şekilde gündeme gelmemiş ülkelerinde aralarında bulunduğunu kaydetti.
Ruhani lider ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık tarihinde çıkardığı bir karar, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı ortadan kaldırdığını bildirmişti.
Son Güncelleme: 20.12.2019 22:52