Vatikan'a gelen cinsel istismar şikayetleri utanç verici boyutta

Vatikan'dan şaşırtıcı cinsel istismar şikayeti açıklaması geldi. Dünya genelinde 2019 yılında 1000 cinsel istismar şikayeti aldıklarını belirten Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelen şikayetlerin arasında bununla ilgili hiç bir şekilde gündeme gelmemiş ülkelerinde aralarında bulunduğunu kaydetti.

Şikayetlerin giderek çoğaldığına dikkat çeken Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." ifadelerini kullanarak şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 kat daha fazla olduğunu ve bu şikayetleri incelemek için haftanın 7 günü çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ruhani lider ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık tarihinde çıkardığı bir karar, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı ortadan kaldırdığını bildirmişti.