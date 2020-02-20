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Victoria's Secret'ın yüzde 55'i satılıyor!

Victoria's Secret hisselerinin yüzde 55'lik kısmının yatırım firması Sycamore Partners'a satılacağı açıklandı.

20 Şubat 2020 Perşembe 17:49
Victoria's Secret'ın yüzde 55'i satılıyor!

Dünyaca ünlü kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın çoğunluk hissesi satılıyor. Firmanın çatı şirketi L Brand's'ın çoğunluk hisseleri olan yüzde 55'lik oranını yatırım şirketi olan Sycamore Partners'a satılacağı açıklandı.

ABD basınında yayınlanan habere göre Victoria's Secret firmasının tamamın için 1.1 milyar dolar değer biçilirken anlaşma dahilinde iki taraf arasında imzalanan sözleşmöenin detaylarının perşembe günü açıklanması bekleniyor. Bu anlaşma sınrasında ise markanın kurucusu Leslie Wexner da görevini bırakacağı konuşuluyor.

42 yıl önce kurulan ve dünyanın dört bir yerinde kadın giyimi ve güzellik ürünlerinin satışı yapılan Victoria Secret'ın son dönemlerde finansal anlamda zorluk yaşadığı ve bu yüzden hisselerinin çoğunluk olan kısmının datışa çıkarıldığı öğrenildi. Satıştan sonra şirket yapısı da değişecek olan firmada L Brands’in ayrı bir şirkette yüzde 45 hisseyi tutacağı düşünülüyor.

1970 yılında erkeklerin kadın iç giyim ürünleri alması için kurulan fakat o dönemde pek başarı sağlayamayan Victoria’s Secret 1982 yılında Wexner’in kontrolüne geçtikten sonra büyümeye başladı.

Victoria’s Secret’ı tekrar bir kadın markasına dönüştüren Wexner, yönetiminde şirketin satışları 1990’ların başında 1 milyar doları aşmasına ve ayrıca ortaya çıkardığı Victoria’s Secret melekleri ile birlikte sıra dışı defileleri ve şovlarıyla pazardaki imajı ve payı gittikçe büyümesine neden oldu.  Marka, Sharen Jester Turney’in CEO koltuğuna oturmasıyla 2006 yılında 7.7 milyar dolarlık bir satışa ulaştı.

L Brand's çatısı altında bulunan Victoria's Secret'te PINK ve Bath & Body Works gibi firmalar da mevcut. Sadece ABD, Kanada, İngiltere ve Çin'de 3.000 mağazası olan firmalar 2018 yılında 13.2 milyar dolar ciro elde ettiği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Hisse SatışıVictorias Secret
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