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Virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları taciz etmeye başladı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle kiralarını ödeyemeyen kiracılara yapılanlar çığırından çıktı. Virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları taciz etmeye başladı.

12 Nisan 2020 Pazar 00:57
Virüs salgınını fırsat bilen sapık ev sahipleri yalnız kadınları taciz etmeye başladı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ülkede yaşanan salgın nedeniyle kirasını ödeyemeyen kadınlara ev sahiplerinden ahlaksız teklifler yapılmaya başladı. Ev sahipleri, işlerine gidemedikleri için kirasını ödeyemeyen kadın kiracılarından kira karşılığında çıplak fotoğraflar istediği öğrenildi.

İskoçya’da ve ABD’de de benzer bir durum yaşanıldığı, birçok ev sahibinin göçmeklerden kira karşılığı birliktelik talep ettiğini açıklandı.

ABD’nin Hawaii eyaleti Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Khara Jabola-Carolus, ev sahiplerinin bu tekliflerinin kadınların hayatını daha da zor bir hale soktuğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 12.04.2020 00:57
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