Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı

Koronavirüsün merkezi ve çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde, vahşi hayvan ticaretinin yapılması ile ilgili bir yasak kararı alınmıştı. Şimdi de tarihi bir karar alındı ve satışının yanı sıra bu hayvanların avlanması ile tüketilmesi de yasaklandı.

Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı
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Dünyayı kasıp kavuran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde tarihi bir karar alındı. Kentte yerel yönetim vahşi hayvan ticaretinin yapılması hakkında bir yasak getirmişti, yönetim bu kez de bu hayvanların avlanması ile tüketilmesi de yasakladı.

Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı

Vuhan yerel yönetimine ait resmi sosyal medya hesabından söz konusu kararla ilgili yapılan duyuruda yeni karar ve bunlarla ilgili kuralların çok kısa sürede yürürlüğe gireceği ve bu kuralalrın en az beş yıl geçerli olacağı bildirildi.

Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı

Tüm şehrin bir vahşi yaşam koruma alanı olarak ilan edildiği duyuruda avlanması yasak ya da özel çiftliklerde yetiştirilen kara ve denizde yaşayan tüm vahşi hayvanların tüketimininin kapsadığı belirtilirken bu hayvanların pazarlarda ve internet üzerinden yasadışı ticaretine de ayrı cezai işlemler getirildiği de kaydedildi.

Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı

Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de Pekin yönetimi vahşi hayvan pazarlarında canlı hayvan satışını yasaklamış olsa da bazı kentlerde bu yasaklar çiğnendiği belirtilmişti. Bilindiği üzere salgının merkez üssü Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı'nda, yavru kurtlardan koalalara, yılanlardan misk kedilerine, tavuskuşundan devekuşuna kadar çeşit çeşit egzotik hayvan satılıyordu. Pazarda ayrıca, ton balığı gözü, kuş yuvası çorbası, horoz testisleri, Kül ve çamurda 100 gün bekletilerek jelatinleşmiş ördek yumurtası ve güvercin çevirme gibi yemekler de yer alıyor.

Vuhan'da tarihi karar! Vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı
 


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