Wikileaks'ten kimyasal silahlar ile ilgili yeni sızıntılar

WikiLeaks, OPCW’den sorumlu Sebastien Braha’nın Şam’da bulunan Duma’da kimyasal silah kullanıldığı konusundaki varsayımının gerçek olmadığını kanıtlayan evrakı Dokümanlar Kayıt Defteri Arşivinden çıkarmayı ve “teslimat, depolama, her ne varsa tüm izlerini silmeyi” müfettiş Ian Henderson’a talimat verdiğini açıkladı. Sputnik’te yayınlanan habere göre ise bu eylem ile propaganda uygulaması amaçlanıyor.

WikiLeakes bunun yanında toksikoloji uzmanlarının bildirisine göre bir toplantıda gerçekleşen klor gazı zehirlenmesinin semptomlarla arasında bir bağlantı olmadığını da bildirmiştir.

Geçen aylarda ABD, İngiltere ve Fransa’nın OPCW’nin Duma konusunda yürütülen soruşturmaların çarpıtıldığını yine WikiLeaks yayınlamıştı. Bu çarpıtmaların ardından OPCW uzmanı Duma saldırıları hakkındaki çarpıtmaların bilinçli olarak yapılmadığını, değiştirildiğini ifade etmiştir.

Bu bilgi sızıntısı Şam’ı suçlayan Batı medya kuruluşları tarafından görmezden gelinmiştir.