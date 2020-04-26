Wuhan, tedavi gören tüm hastalarını taburcu ederek zaferini ilan etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan bölgesinden çarpıcı bir haber geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, corona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.
Koronavirüsü salgını başladığı günden bu güne Wuhan'da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869'u hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çin genelinde son bilgilere göre ise ülkede vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632'ye ulaştığı ve virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.