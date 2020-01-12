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Yakuza bir kez daha Twitter'da para dağıtacak! 1000 kişiye tam 54 bin TL para verecek.

Japon milyarder Yakuza Meazewa, geçtiğimiz sene Twitter'da RT kampanyası başlatarak 100 kişiye 1 milyon Japon Yeni vermişti. Meazewa bir kez daha Twitter'da para dağıtacak! Milyarder yakuza bu defa 1000 kişiye 54 bin TL para verecek.

12 Ocak 2020 Pazar 17:20
Yakuza bir kez daha Twitter'da para dağıtacak! 1000 kişiye tam 54 bin TL para verecek.

Japonya'nın en zengin isimlerinden birisi olan Yakuza Meaezewa, geçen sene 100 kişiye 1 milyon Japon yeni vermek üzere Twitter'da bir kampanya başlatmış ve Tweet'ini RT yapanlar arasından 100 kişiye ödüllerini vermişti. Kampanya ile beraber platformun en fazla RT yapılan tweetine sahip olmayı başaran Yakuza, bu sene rekorunu aşmaya odaklandı.

Daha Fazla Kişiye Ödül Verecek

2020'de 1000 kişiye 54 bin TL dağıtacak olan Yakuza, an itibarıyla RT kampanyasını başlattı. Amacının paranın mutluluk getirmeyececeğini insanların anlamasını sağlamak olarak belirten Yakuza, bu kampanyanın aslında bir sosyal deney olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:20
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