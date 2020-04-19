Yasa dışı işletilen altın madeni çöktü; 9 ölü!

Endonezya’daaltın madeninde yaşanan göçük 9 kişinin ölümüne neden oldu. Ülkenin Batı Sumatra eyaletinde yasa dışı işletildiği belirlenen altın madeni bölgedeki aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

Kaçak altın madeninin çökemesiyle yaşanan göçük sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Güney Solok Emniyet Sorumlusu Imam Yulisdianto, arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kalan biri kadın 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Altın madeni çıkartılan ocağın, bölge sakinleri tarafından kaçak işletildiğini söyleyen Yulisdianto, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldığını bildirirdi.

Diğer taraftan; ülkeye bağlı Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde de geçtiğimiz yıl kaçak altın madeninde heyelan meydana gelmiş ve 27 kişi hayatını kaybetmişti.

