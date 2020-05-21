Yasağı delerek polise yakalanan belediye başkanından akıl dışı taktik!

Peru'da, arkadaşlarıyla birlikte içmek için bir araya gelerek uyulması gereken karantina kurallarını ihlal eden belediye başkanı, polis olay yerini bastığında ise akıl dışı bir taktikle kurtulmak istedi. Orada bulunan boş bir tabuta giren belediye başkanı ölü taklidi yaptı.

Yasağı delerek polise yakalanan belediye başkanından akıl dışı taktik!
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Peru'da Castrovirreyna eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Koronavir tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri ile konulan yasakları bir belediye başkanının deldiği öğrenildi. 

Eyalete bağlı Tantara ilçesinin belediye başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, içki içmek için arkadaşlarıyla bir araya gedi. Kovid-19 mücadele kapsamında alınan karantina tedbirlerini arkadaşlarıyla geçirmek için ihlal eden belediye başkanının bulunduğu yer polis ekipleri tarafından basıldı. Polise yakalanan Torres, gözaltına alınmamak için maske taktı ve orada bulunan açık haldeki tabutların içine girerek ölü taklidi yaptı. Bütün grup, aynı hareketi yapınca polis grubu gözaltına almadan önce fotoğraflarını çekti.

Yasağı delerek polise yakalanan belediye başkanından akıl dışı taktik!

Polis, Belediye Başkanı Torres'in yakalandığında sarhoş olduğunu belirtirken, belediye başkanının daha önce yerli halk tarafından virüsü ciddiye almamakla ve bölgede yeterince güvenlik önlemi almamakla suçlandığı öğrenildi.


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