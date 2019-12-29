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Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Husiler, askeri mezuniyet töreni sırasında bir saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda il belirlemelere göre en az 7 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

29 Aralık 2019 Pazar 14:16
Yemen'de Husiler askeri mezuniyet törenine saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni güçlerinin mezuniyet töreni vesilesiyle düzenledikler askeri geçit sırasında Husilerin füze saldırısına uğradılar. Dali kentinde düzenlenen törendeki saldırı çok sayıda izleyicilerinde bulunduğu sahnenin yakınlarından gerçekleştiridi.

Yemen Güvenlik Kuşağı resmi hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı doğrularken ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını keybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yemen’in güneyinde bulunan ve ayrılıkçı grup olarak da bilinen Yemen Güvenlik Kuşağı Güçleri, ülkede İran destekli Husilerle sürekli savaş halinde. Yemen yerel medyası saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarke Husilerden saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
 

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:16
Anahtar Kelimeler:
YemenHusilerAskeri TörenSaldırı
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