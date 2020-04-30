Yemen’de korona virüs şeklinde yağan dolu görüntüleri gerçek mi?

Yemen’de dolu, Koronavirüs şeklinde yağdı, halk şoke oldu. Çoğu ülkeyi etkisi altına alan Koronavirüs salgınının en az yaşandığı yerlerden biri olan Yemen’de dolu, Koronavirüs şeklinde yağdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve mücadelenin devam ettiği Koronavirüs salgını yaşanırken Yemen’de Koronavirüs’e benzeyen dolu taneleri, şaşırttı. Görüntüleri gören vatandaşlar, gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

İşte o görüntü:

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