Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı

İsrail’e Salı gün resmi ziyaret yapacak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis küstah açıklamalarla Türkiye’ye ‘’imparatorluk hayallerinden vazgeç’’ çağrısı yaptı. Ziyaret öncesinde İsrail basınına son dakika açıklamaları yapan Miçotakis, Türkiye’nin mahalle kabadayısı olarak değil ‘’eşit ve yasal’’ haklara sahip bir ortak sıfatıyla katılması gerektiğini paylaştı.

‘’Ankara Doğu Akdeniz’in tamamını kontrol etmeye çalışıyor.’’

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ile üçlü işbirliğinin hiçbir ülkeye karşı olmadığı ve kimsenin dışlanmadığını açıklayan Miçotakis, tek şartın iyi komşuluk ilişkileri ile uluslararası yasalara riayet edilmesi olduğunu duyurdu.

Miçotakis, Türkiye’nin bölge istikrarını tehlikeye attığını iddia ederek Ankara’nın Doğu Akdeniz’in askeri ve siyasi anlamda kontrol altına alınmaya çalıştığı şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.