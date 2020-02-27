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Yunanistan'da koronavirüs vakası 3'e yükseldi

Yunanistan'da daha önce 2 kişide tespiti yapılan koronavirüsü 1 kişi de daha olduğu ortaya çıktı.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:26
Yunanistan'da koronavirüs vakası 3'e yükseldi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Ülkede görülen koronavirüüs salgını vakaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Daha önce 2 kişide görülen koronavirüsünün 1 kişide daha olduğunun tespitinin yapıldığı bildirildi.

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsünün Yunanistan'da 2 kişi sonrasında 1 kişi de daha görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 3'e çıkmış oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsü görülen vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edilirken kadının kısa bir süre önce İtalya'nın Milano kentinden döndüğü belirtildi. Son olarak tespiti yapılan üçüncü vakanın da İtalya'yı ziyaret eden bir kadın olduğu duyuruldu.

Diğer taraftan Hükümet yetkilileri ülke genelinde düzenlenmesi planlanan tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoronavirüsüVaka Sayısı
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