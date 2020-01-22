Yunanistan'ın siyasi tarihinde ilk! Cumhurbaşkanlığı makamına bir kadın seçildi

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığını yaptığı Yeni Demokrasi Partisi (ND) adayı Danıştay Başkanı Ekaterini Sakellaropulu, bugün parlementoda yapılan oylama sonucunda Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Parlementoda bulunan 300 sandalyeden 261 oy alan Sakellaropulu, Yunanistan siyasi tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan'ın yeni kadın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, parlamentoda oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı. Muhaliflerin aday çıkarmadığı seçimlerde, ND'nin yanı sıra Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Değişim Hareketi Partisi (KİNAL) "evet" oyu kullanırken, Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" oy kullandı.

Ülke siyasi tarihinin ilk kadın Cumhurbaşkanı olacak olan Sakelaropulu, gerçekleştiirlecek yemin töreninin ardından 13 Mart tarihinde görev süresi dolacak olan Prokopis Pavlopulos’ın yerine geçecek ve 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak.

YUNANİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI KİMDİR?

Ekaterini Sakellaropulu, Selanik’te doğmuş ve Atina ile Paris’te hukuk eğitimini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından farklı kurumlarda çalışan 63 yaşındaki Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmeden önce Yargıtay başkanı görevinde bulunuyorduç

17 Ekim 2018’de görevine başlayan Sakelaropulu sık sık akademik makale ve yazılar yazıyor ve özellikle çevre, azınlık ve göçmen hakları üzerinde çalışmalar yapıyordu.