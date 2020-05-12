Yunanistan turizm sezonunu açmak için aldığı önlemleri açıkladı

Rusya Tur Operatörleri Birliği ile Ulusal Halk Sağlığı Örgütü’nün hazırladığı belge doğrultusunda, Yunanistan’ın turizm sezonunu başlatmak için koşullarını açıkladığı belirtildi.

Uçuşlardan önce sağlık belgesi alınacak

Belirlenen şartlara göre Yunanistan’a giriş yapacak tüm turistlerin uçuştan en geç 72 saat önce koronavirüs olmadığını gösteren belgeyi almaları ve görevlilere göstermeleri gerekecek. Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis’e, bu belge ile seyahate çıkacak olan tüm yolcuların sağlık açısından güvende olduklarını öğrenmeleri sağlanacak.

Karantina otelleri

Odalara ultraviyole lambalar

Tüm otellere, müşterilerin sağlık durumunu takip etmekle görevli olacak bir sağlık personeli ile sözleşme imzalama zorunluluğu getiriliyor. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda turistler, devlet tarafından sağlanan ‘karantina otelleri’ne gönderilerek orada karantina altına alınacak.

Yunanistan’da yer alan bazı oteller, turistlerin sağlıklarını güvence altına almak amacıyla güvenlik seviyesini arttıran özel ekipmanları odalara yerleştirecek. Bazı otel ve odalarında yüzeyleri sterilize eden ultraviyole lambalar yerleştirilecek.

Yunanistan’da turizm sezonunun Haziran ayında açılması planlanıyor. Turizm Bakanı Theokharis’e göre Yunanistan’da yaz sezonu temmuz ayında tam olarak açılacak ve sezon en az üç ay sürecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:35